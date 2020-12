Lichtpuntje: Kleine dingen

In het begin was er angst en overviel mij een gevoel van eenzaamheid. Nu, terugkijkend op de afgelopen maanden, overheerst een gevoel van dankbaarheid. Waar vroeger het onderhoud van mijn tuin een ’heilig moeten’ was, genoot ik er van om te wroeten in de aarde en echt te genieten van de tuin en ik realiseerde me hoe bevoorrecht ik ben te wonen in een huis met deze heerlijke tuin. De relatie met mijn dochter kreeg meer diepgang en ook was er het mailtje van een oude vriend die wilde weten hoe het met mij was. Die kennis die zo maar belde, de versteviging van een aantal vriendschappen, mooie gesprekken. Er was rust in mijn leven en die gebruikte ik om wat te ruimen, te lezen, na te denken. Geluk zit in de kleine dingen en met positief denken overleef je alles.

Ciel Leijendekkers