Uitslag Stelling: Genoeg van Europees circus

Veel respondenten hebben een mening over de EU, zoveel is zeker. En die is zelden positief. „Nederland betaalt alleen maar en krijgt er weinig voor terug”, klinkt het. De EU of ’Brussel’ staat voor veruit de meeste deelnemers (89%) synoniem aan ’een geldverslindend circus dat zich vooral bezighoudt met het verzinnen van onbenullige regeltjes’. „Stop ermee, stap eruit, we betalen constant de hoofdprijs en hebben niks te zeggen”, vindt iemand.

Velen hebben tabak van Europa. „Brussel komt steeds dichterbij en wil ons hordes migranten opdringen, geld van noord naar zuid wegsluizen en allerlei bizarre kleine regeltjes opleggen. Het is tijd om de bemoeizucht van de EU aan banden te leggen en onzinnige wetgeving te stoppen zoals over de krommingshoek van komkommers, antislipzolen in kapperszaken en het wattage van stofzuigers.”

Anderen ergeren zich aan „de belachelijke salarissen van de Europarlementariërs met al hun onkostenvergoedingen. En schei uit met dat eeuwige verhuizen van Brussel naar Straatsburg!”

„Uiteraard is elke verkiezing belangrijk”, voegt iemand toe. „Stemmen zou een plicht moeten zijn. Maar de EU wordt nu geregeerd door een ondemocratisch benoemde commissie. Het parlement heeft nauwelijks iets te vertellen.”

Europa wordt dan weliswaar verfoeid, maar men is niet blind voor de voordelen. ’Vrij kunnen reizen’ (22%) wordt genoemd en ’geen rompslomp bij de im- en export’ (21%). Sommigen zien het als verdienste van één Europa dat ook op vakantie tegen hetzelfde tarief als thuis de smartphone of tablet kan worden gebruikt (8%). „De EU is belangrijk om economisch een vuist te maken tegen grootmachten als China en de VS”, meent een ander. En: „Sommige problemen (klimaat, immigratie) overstijgen de landsgrenzen en moéten wel Europees worden aangepakt.”

In 2014 bracht 37,3% van de kiezers zijn stem uit; ditmaal zal het vermoedelijk niet hoger zijn. „Mensen zijn het zat”, verklaart iemand. „Zolang dat circusvolk in Brussel daar puur uit eigen financieel belang zit, ga ik niet stemmen.” Een ander: „Ik ken alleen die arrogante Frans Timmermans. Die moeten we een schop van rechts verkopen.”

„Ga stemmen, zeker niet thuisblijven!” maant een ander. „Bied tegenwicht aan populisten die gevaarlijke meningen verkondigen en op emoties inspelen. Er worden veel onjuistheden over de EU verkondigd, de voordelen blijven onderbelicht.” Nog iemand: „Ik doe mee, maar het is een farce. Buitengrenzen niet goed bewaakt, pulsvissen gecanceld, Nederland grote nettobetaler en rente op spaargeld wordt kunstmatig laag gehouden. Nee, ik ben geen Europeaan!” Van het debat vanavond tussen premier Rutte en Forum-leider Baudet, die een Nexit wil, wordt nog wel wat vuurwerk verwacht. Misschien dat dat de opkomst ten goede komt. „Maar dan gaat het alleen over vóór of tegen Europa”, stelt een respondent. „We hoeven de EU niet uit. Maar er moet wel drastisch wat veranderen: Brussel staat nu té ver af van de burger en de werkelijkheid.”