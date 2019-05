Lange wraak om een puppy

John Wick Parabellum draait nu in de bioscopen. Het is het derde deel van een reeks gewelddadige speelfilms rondom een voormalige hitman – John Wick – die breekt met een multinationalachtige organisatie gespecialiseerd in moord op bestelling. Dit klinkt absurd, en dat is het ook. Je moet je ongeloof uitstellen als je van deze films wilt genieten, maar als dat lukt dan onderga je een hoop kijk- en luisterplezier. De films zijn wereldwijd kassuccessen.