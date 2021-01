’Economische schade Covid-19 enorm’

De banktegoeden zijn gestegen tot maar liefst 487 miljard euro. Winkels dicht, horeca dicht, geen vakanties meer en ga zo nog maar even door. Nu wordt pas zichtbaar hoe hard onze middenstand in de portemonnee is getroffen. De economische schade is enorm hoog. De overheid trekt weliswaar de knip en weet een deel van de nood te lenigen, maar het is slechts storm in een glas water. Veel mensen zullen hun zaak of baan verliezen. Voor velen blijvend.

En corona is nog steeds niet uitgewoed. De zogenaamde tweede golf kent weer honderdduizenden besmettingen. Met alle vreselijke gevolgen van dien. En dan bungelen we in Europa door ons overheidsoptreden ook nog eens onderaan de lijst met vaccinatie aantallen. Een schandalig gegeven. Ik vrees dan ook dat er voorlopig nog geen einde komt aan de financiële malaise.

Jan Muijs, Tilburg