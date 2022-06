’Moe van afrekencultuur’

Het achtergehouden RIVM -dvies over de ic-capaciteit. De parlementaire enquêtecommissie over de gaswinning in Groningen. De discussie over de stikstofcrisis in de Tweede Kamer. Etc. Eerlijk gezegd vind ik het te makkelijk om met de kennis van nu (achteraf) te constateren dat sommige zaken anders aangepakt hadden moeten worden. Dit is nu eenmaal veelal het geval. Maar wat doen wij hiermee? Als de vergaarde kennis wordt gebruikt om met elkaar om tafel te gaan zitten om de problemen in goed constructief overleg te voorkomen c.q. aan te pakken, is dat natuurlijk een uitstekend idee. Echter, mij bekruipt de gedachte dat dit soort zaken eerder zodanig worden behandeld om (nog meer) personen ter verantwoording te roepen om vervolgens (nog meer/politieke) koppen te laten rollen. Ik word een beetje moe van die Nederlandse afrekencultuur die het daadwerkelijk oplossen van dit soort (en nog vele andere!) problemen in de weg staat.

Huub Kapel