’Ga gewoon niet vliegen’

Breng je vakantie in eigen land door en laat de vliegmaatschappijen een jaartje links liggen. Eens kijken hoe snel alles weer normaal is. Zouden we ook moeten doen met het kwartje van Kok; gewoon twee maanden met het openbaar vervoer gaan. Dat zou chaos en economische schade tot gevolg hebben. En als bijkomend voordeel: het is goed voor het milieu.

J. Prins, Sliedrecht