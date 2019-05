Elke kilo is er een en bij vliegtuigen die honderden personen de lucht in zeulen zal dus ook de nodige kilo’s bagage mee omhoog moeten. Zo’n 15 kg per persoon komt al gauw neer op 3000 kilo extra last voor het vliegtuig. Volgens de media is vooral de vakantieganger het kind van de rekening. Hoezo? Een all inclusive naar de zon in Turkije of Gran Canaria duurt zo’n dag of acht. Heb je voor die week echt 15 kg aan kleding nodig?

Veel spul en vooral goedkope vakantiekleding kun je ook aanschaffen op de plaats van bestemming en zijn daar veelal goedkoper dan het te betalen bedrag aan vliegtuigbagage. Maar de meeste Hollanders zullen geheel in stijl naar hun vakantieadres reizen met in hun bagage een pot pindakaas, een pak hagelslag, een zak drop, etc. Denk na voor je je koffer pakt en bespaar op kleding.

Kees Lemmens, Huissen