’Waar blijft enquete gasbevingen?’

Er is daardoor nog veel onzekerheid bij de gedupeerden. Op 5 juni is er opnieuw bestuurlijk overleg tussen gemeenten, provincie en minister Wiebes van Economische Zaken. En deze week is er weer een gasdebat in de Tweede Kamer. De bevingen gaan inmiddels gewoon door! Wanneer komt de parlementaire enquête nu eens of loopt dit misschien ook al vertraging op?

Lucas Meijer, Nieuwe Pekela