Kou en honger in het gave land

Door Nausicaa Marbe

De krankzinnige energienota’s van nu en de armoedeval die daardoor ontstaat, roepen herinneringen op aan de Roemeense winters uit de jaren tachtig. Toen zakte het kwik in veel woningen in mijn geboorteland onder de tien graden en maakten kinderen hun huiswerk bij kaarslicht. Gas en elektra werden zo’n achttien uur per dag afgesloten, vanwege een inhumane bezuinigingspolitiek. De oversterfte was schrikbarend hoog.