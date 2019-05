’Afbreukrisico politiek groot’

Zijn vergrijp: de Tweede Kamer verkeerd inlichten, wat doorgaans een hoofdzonde is. Hij is in opeenvolgende kabinetten Rutte de vierde op rij. Frappant is dat dit allemaal juist VVD’ers zijn.

De volgende VVD’er Sander Dekker van Rechtsbescherming loopt zich in de coulissen ook al warm. Hij ontsnapte nog aan een afgang om zijn geblunder in de tbs-keten. Het lijkt slechts een kwestie van tijd of hem lijkt eenzelfde lot beschoren. Het afbreukrisico bij VVD’ers is erg groot. Toeval?

Jan Muijs, Tilburg