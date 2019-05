’Vleessector kijkt weg’

Als jongen ben ik opgegroeid op een melkveebedrijf, dat wil zeggen, tussen mijn twaalfde tot en met mijn twintigste heb ik bijna dagelijks geholpen met koeien melken, tractor rijden en kalveren verlossen. Toch wil ik graag wat toevoegen ten behoeve van de activisten. De complete vleessector was oorverdovend stil toen de beelden van een varkensslachterij uit België naar buiten kwamen met grove misstanden. De vleessector was stil toen er diverse enorme branden waren waarbij grote hoeveelheden kippen, varkens en koeien omkwamen. De Engelse krant The Guardian’ heeft vorige week een schokkende reportage gemaakt over de behandeling en mishandeling van kalveren van soms enkele dagen oud vlak voor de slacht. Afgelopen week is in Drachten een controleur van de VWA geslagen door een eigenaar van een varkensslachthuis. En probeer eens een voorstelling te maken van de honderdduizenden koeien en varkens die wekelijks vlak voor de slacht harder schreeuwen van pijn en angst dan de activisten ooit zullen doen.

Zoals u begrijpt, ben ik niet erg positief over de vleesindustrie en ik zie aan de ongefundeerde reacties in de media wat er gebeurt als er ineens een groep jonge mensen probeert dit aan de kaak te stellen. In Den Haag luistert er niemand, de boeren luisteren niet en de vleessector luistert niet. Doordat ik te veel heb gezien, ben ik al tien jaar vegetariër en neig ik steeds meer naar vegan. En dat voor een oud-VVD’er.

Jeroen de Jong