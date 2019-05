Nadeel voor Arsenal

Oorzaak is niet een blessure maar een politieke kwestie: in speelstad Baku kunnen de machthebbers in Azerbeidzjan de veiligheid van een Armeens staatsburger – en dat is Mkhitaryan – niet garanderen. Een eventuele zege van Chelsea heeft dus bij voorbaat al een bijsmaakje. En dat is mede te wijten aan de UEFA.

Erik Post, Huizen