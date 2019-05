FNV moet moderniseren

Het spreekt voor zich dat de maatregelen van de FNV-leiding met argusogen zullen worden bekeken, want de kritiek van deze vakbond op reorganisatieplannen van andere bedrijven in Nederland is vaak niet mals. En nu zijn ze zelf aan de beurt en adel verplicht tenslotte. Wat echter totaal achterblijft zijn ideeën om het ledenaantal te verhogen. Modernisering, een betere uitstraling en redelijke eisen bij CAO-onderhandelingen zijn zaken die dit aspect een positieve wending zouden kunnen geven. Maar daar ziet de FNV-top blijkbaar niet of onvoldoende heil in.

Jan Pronk, Beverwijk