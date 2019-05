’Prijs voor tv en internet ineens hoger’

Ziggo had het sympathieker mogen aanpakken door eerst de internetsnelheid te verhogen. Alleen daar bleek achteraf een duur prijskaartje aan te hangen, dat zonder pardon aan al hun nieuwe en bestaande klanten wordt doorberekend. Klanten van Ziggo waren dan ook op sociale media niet te spreken over de wijzigingen en riepen over te stappen, waarbij ze even later realiseerden dat Ziggo de enige kabelaar in Nederland is. KPN-klanten waren vooral boos over het uitkleden van het basis-televisiepakket.

Als je niet op tijd de factuur betaalt, ontvang je al snel een aanmaning. Maar dat de provider midden in de contractperiode een prijsverhoging doorvoert moet je als consument gewoon accepteren. Ondanks dat dit in de algemene voorwaarden staat, blijft het oneerlijk. Je sluit niet voor niks een contract af voor een periode van 12 of 24 maanden. Ik pleit ervoor dat prijsverhogingen alleen bij nieuwe klanten berekend mogen worden.

Niels Aussems, Waalwijk