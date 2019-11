Laptop in de tas, jas aan, sprinten! Bij De Telegraaf hebben we niet voor niets een avondploeg die in de startblokken staat om uit te rukken. De reden is heel simpel: een melding op het systeem van de hulpdiensten. Iets op Schiphol. De directeur Publieke Gezondheid wordt opgepiept, zien we. Dan is het groot. Wat precies? Geen idee. Dat merk ik daar wel.