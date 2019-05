’Stem tegen open grenzen in EU’

Allerlei bendes van elders komen ongehinderd Nederland en andere Europese landen binnen en roven de boel leeg. Hierdoor wordt het draagvlak van de bevolking voor open grenzen ernstig aangetast. Laten we gewoon weer grenzen in Europa instellen. We hebben nu de kans om te stemmen op partijen in het Europees Parlement die de open grenzen weg willen hebben. Klaag straks niet als bij u de boel wordt leefgeroofd als u niet gaat stemmen.

Louis Hofman, Amsterdam