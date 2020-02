Brief 3 ’Klacht tegen CBR goed initiatief’

Daar is een klacht ingediend door een aantal 75-plussers die het exameninstituut beticht van leeftijdsdiscriminatie. Wat een geweldig initiatief van Ries uit Voorschoten, dat hij actie onderneemt om het CBR aan te klagen bij het College voor de Rechten van de Mens. Dit CBR is de meest falende en gehate dienst op de belastingdienst na in Nederland.

Ook ik, 77 jaar, ben een gedupeerde, want zeven maanden na de goedkeuring heb ik nog steeds niets van het CBR vernomen. Ik voel mij tekort gedaan, slecht behandeld en mede daardoor ondersteun ik dit initiatief met graagte en wens Ries en zijn mede 75-plussers buitengewoon veel succes.

Rob vd Broek, Amstelveen

