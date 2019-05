Uitslag Stelling: Veel kritiek op ambtenaren

Harbers stapte dinsdagavond op nadat bleek dat zijn ministerie cijfers over ernstige misdrijven gepleegd door asielzoekers had weggemoffeld. Deze zware delicten werden in een rapport geschaard onder het kopje ’overige’ terwijl zaken als winkel- en fietsendiefstal wel werden weergegeven met precieze cijfers.

„Schandalige manipulatie van de burgers”, meent een respondent. 84% van de deelnemers geeft aan dat deze kwestie hun vertrouwen in de politiek heeft geschaad. „Mijn vertrouwen is ver onder nul”, stelt iemand. „Het verdoezelen van de feiten is voor mij een bevestiging hoe onbetrouwbaar politiek Den Haag is”, schrijft een ander.

Bijna 90% denkt dat het sjoemelen met de cijfers het draagvlak onder het asielbeleid ondermijnt. „Het is dom om zware delicten onder het tapijt te vegen. Het is het tegenovergestelde van open en transparant, zoals de bedoeling was”, verwoordt iemand. „Om draagvlak te houden zullen ze transparant moeten zijn maar ook moeten aantonen dat er daadkrachtig tegen misstanden wordt opgetreden. Onder de mat vegen en speciale bussen laten rijden voor overlastgevende asielzoekers, zoals in Ter Apel, ondermijnt het draagvlak volledig”, stelt een andere respondent.

Ondanks het feit dat 85% van de stellingdeelnemers het logisch vindt dat bewindspersonen eindverantwoordelijk zijn als er fouten worden gemaakt op hun ministerie, zijn er ook velen die vinden dat Harbers als zondebok wordt gebruikt. „Hem hier alleen verantwoordelijk voor stellen is niet terecht. Het wordt tijd dat de bezem door het ambtenarenclubje gaat”, reageert een respondent. „Hij moet zijn personeel onvoorwaardelijk kunnen vertrouwen, anders is het onmogelijk om de functie van staatssecretaris goed uit te voeren. Hij kan toch niet alle aangedragen stukken gaan onderzoeken?”, meent een ander. „De hoofdambtenaren zijn eerst verantwoordelijk en die moeten allemaal opstappen”, stelt iemand anders. „Zij blijven altijd zitten terwijl het lapzwansen zijn die de boel niet op orde hebben. Harbers is eindverantwoordelijk en moet de consequenties daarvan aanvaarden maar de echte schuldigen moeten ook worden aangepakt.”

Er is onder de respondenten sowieso veel kritiek op de ambtenaren en de sfeer op het ministerie. „Ik denk dat er ambtenaren rondlopen die de boel bewust saboteren. Kennelijk zijn ze het oneens met het beleid. Juist zij zouden het veld moeten ruimen”, vindt iemand. Een andere respondent: „Die ambtenaren hebben allemaal een koninkrijkje om zich heen geschapen met een vestingmuur. Daar kom je als minister niet doorheen”.

„Wanneer er geen bezem door dit ministerie wordt gehaald zal ook de vijfde bewindsman of -vrouw struikelen over het draadje boven aan de trap”, verwijst een ander naar het feit dat Harbers de vierde VVD’er is die binnen vijf jaar moet aftreden bij Justitie en Veiligheid. Menig respondent stelt dat de cultuur op het ministerie moet veranderen. „Verantwoordelijke ambtenaren en ambtenaren die verandering tegenwerken moeten worden ontslagen.”