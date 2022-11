’Te veel mensen op aarde’

Waarin grote multinationals maar ook kleinere bedrijven, hun managers het personeel alleen maar uit zijn op meer, meer omzet, meer salaris en meer bonussen. Meer kan alleen maar door meer klanten en dus is de groei van de wereld bevolking voor deze bedrijven een vereiste. Meer groei betekent automatisch meer CO2, meer vervuiling, meer opwarming etc. Het zou voor de aarde, het klimaat en de natuur beter zijn als de wereldbevolking niet meer zou groeien. Of eigenlijk zou de aarde, het klimaat en de natuur beter af zijn als de wereldbevolking gehalveerd zou zijn.

Marc Burgers, Kranenburg