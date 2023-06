’Spaarzamer omgaan met drinkwater’

De Nederlandse waterkwaliteit holt achteruit en de watermaatschappijen waarschuwen voor tekorten, maar veel mensen douchen nog steeds elke dag.

Perfect schoon drinkwater wordt niet alleen gebruikt om de tuin te besproeien, maar ook voor de wc. We gebruiken in Nederland nu gemiddeld 134 liter drinkwater per persoon per dag. Daarvan drinken we maar twee procent volgens het CBS. Douchen (bijna 50 liter per dag) en het toilet doorspoelen (ruim 30 liter) vragen het meeste water.

De overheid en waterbedrijven blinken vooralsnog uit in nietsdoen. Waarom laten we de waterprijs niet flink stijgen? Daarmee daalt de consumptie en stimuleer je burger, boer en bedrijf om regenwater te gebruiken. De overheid zou kunnen investeren in een dubbel waternet (grijs- en drinkwater) en het bedrijfsleven eindelijk verbieden om landbouwgif te gebruiken of schadelijke stoffen te lozen.

En waarom is de waterbelasting voor grote bedrijven zo laag? Tata Steel dat jaarlijks miljarden liters water gebruikt, betaalt maar 100 euro waterleidingbelasting per jaar, niet veel meer dan de gemiddelde Nederlander.

Bas Goedvolk, Amsterdam