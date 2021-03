’Vertrouwen in overheid wankelt’

Zo langzamerhand neemt het vormen aan die desastreus zijn voor ons vertrouwen in de overheid. De belastingdienst is door deze acties, verworden tot een niet te vertrouwen orgaan van de staat. De betrokken ambtenaren doen wat zij denken dat goed is, zonder aanziens des persoons en volgen hun eigen regels. Ongehoord dat dit in deze rechtsstaat mogelijk is en kan gebeuren. Nog erger is, dat zij dit zo ongeveer straffeloos kunnen doen. Wie stopt de terreur van deze ambtenaren. Het lijkt mij dat dit ernstige gevolgen moet krijgen voor diegenen die hierbij betrokken zijn. Oneervol ontslag lijkt mij wel het minste wat hier tegenover moet staan. Als wij als gewone burger zoiets zouden uithalen, zitten in no time op een plek waar we niet graag willen verblijven.

Frank Marinus, Venlo