Brief 3 ’Eisen van Suriname afwijzen’

Suriname verwacht al decennia lang meer van ons land en vinden dat ze nu een mooie stok hebben om mee te slaan. Maar het slavernijverleden is nog niet alles. De Surinaamse president heeft nog een pijl op z'n boog in de vorm van het koloniale verleden. En zo gaat deze ellende maar door met de Nederlandse belastingbetaler als bibberende getuige. Ben benieuwd of de verantwoordelijke politici hun poot nu eens stijf houden en de eisen van Suriname keihard afwijzen. Want net als de excuses zijn herstelbetalingen absoluut geen verplichting. Laat dat vooral duidelijk zijn.

Jan Pronk, Beverwijk

