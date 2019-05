In goede conditie beklom ik gisteren de Telegraaf-berg in Potsdam, op weg naar de koning. De Duitsers hebben, zoals ze vaak betreuren, geen koning of keizer meer; die vluchtte honderd jaar geleden naar Nederland. Ons staatshoofd Willem-Alexander kwam gisteren op werkbezoek naar de prachtige Pruisische stad, waar eeuwenlang ook de keurvorsten en prinsessen resideerden.