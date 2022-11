Geen chauvinistischer volk dan het polderlandse Formule 1-volk

Stan Huygens Journaal

’Vrouwen in kabinet trekken andere vrouwen naar politiek’

,,Als heel jong meisje had ik een boek in mijn kast van een Zakenvrouw van het Jaar”, zei Kristel Groenenboom (36), van Container Service C. Groenenboom. ,,Ik wilde ook Zakenvrouw van het Jaar zijn, met een rode 911 in mijn garage.” Nu bleek waar een goed voorbeeld toe kan leiden: het is zover!