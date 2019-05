Brief 1 ’Zorgen in samenleving onderschat’

Het is begrijpelijk dat staatssecretaris Harbers is afgetreden. Hij had de rapportage met criminaliteitscijfers over asielzoekers moeten terugsturen naar zijn ambtenaren met de mededeling, dat hij op grond van een dergelijk algemeen overzich geen behoorlijke gedachtewisseling met de Kamer zou kunnen hebben.

Beiden, Harbers en zijn ambtenaren, beseffen blijkbaar niet wat er voor ongerustheid in de samenleving leeft en dat discussies op dat niveau dienen plaats te vinden op basis van deugdelijke feiten. Maar hoe kan het toch dat bij dit ministerie steeds zaken fout gaan?

Ik ben geen complotdenker, maar je zou als eenvoudige burger bijna gaan denken dat ze het er om doen. Welke consequenties heeft dit eigenlijk voor betrokken ambtenaren? Als dit zo doorgaat, bepalen ambtenaren het beeld dat naar buiten gaat en niet de bewindspersoon die daarvoor verantwoordelijk is. Dat verontrust mij.

Henk Veugelers, Woudenberg

