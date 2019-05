’Grote schoonmaak nodig bij Justitie’

Staatssecretaris Harbers is de zoveelste bewindsman, die z’n nek breekt op Justitie, een ministerie, dat een puinhoop maakt van onze rechtsstaat.

Dat kan ook haast niet anders, want de integriteit, die we van een ministerie zouden mogen verwachten, is daar heel ver te zoeken.

Dan hebben we het over een ministerie, dat vrijwel elke week wel de pers haalt vanwege haar eigen interne problemen, die blijkbaar onoplosbaar lijken te zijn.

Hoe is het in vredesnaam mogelijk dat deze, voor haar taken volstrekt onbekwame top nog steeds kan blijven wanpresteren, zonder dat de verantwoordelijke minister en/of ons parlement daar eindelijk eens een grote schoonmaak gaan houden.

Dit onafgebroken, staatsrechtelijke geklungel met haar onafgebroken stroom van schandalen is een regelrechte schande voor onze rechtsstaat.

J.T. van der Veen, Amersfoort