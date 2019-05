’Groningen verdient het songfestival’

Ook deze week weer een stevige aardbeving in Groningen! Vreselijk, je zult er maar wonen met een paar doodsbange kinderen, en een huis dat verworden is tot onbewoonbaar krot.

En dan ook nog een kabinet dat de zaken al jaren traineert, en verder geen enkele interesse heeft in het nemen van snelle maatregelen aldaar. Tientallen meters dikke rapporten, en een Wiebes die nog nooit zijn waarde bewezen heeft als het op kordaat optreden aankomt, behalve veel blabla. Er zijn vele miljarden uit de grond gepompt, en de getroffen bewoners daar zijn de klos.

Ook ditmaal waren politici weer collectief ’geschokt en verbijsterd’ over deze nieuwste ramp voor Groningen, en gaan over tot de orde van de dag. Dit is toch niet te verkopen in een beschaafd land als het onze?

Nu lees ik dat gemeenten over elkaar heen buitelen om volgend jaar het songfestival te willen organiseren. Is het nu geen leuk idee om dat deze keer te gunnen aan Groningen? Lijkt mij een mooie geste om iets terug te doen. De Groningers een hart onder de riem steken, lijkt me een mooi gebaar naar al die gedupeerden daar. Ik gun het Groningen van harte in elk geval!

Hans Meijer, Amsterdam