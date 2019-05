’Niet stemmen, maar wel kritiek’

Ik ben verbijsterd door het constante gedram van een aantal (groepen) personen die het bizarre idee aanhangen dat je alleen maar kritiek zou mogen hebben op de politiek, als je braaf elke keer een hokje rood maakt.

Op de eerste plaats zou ik dolgraag hebben dat ik daarvoor niet door weer en wind zou moeten. We hebben al sinds mensenheugenis het internet. Op de tweede plaats zou ik de zeurders en klagers (opkomst is te laag?) erop willen wijzen dat ondanks het feit of je nu wel of niet stemt, de dames en heren volksvertegenwoordigers (wat dat zijn en blijven ze!) onmiddellijk na het sluiten van de stembureaus alweer vergeten zijn, wat er in het heetst van de verkiezingsstrijd werd beloofd.

Ik heb het werkelijk keer op keer geprobeerd en bleef hoop houden dat men die beloftes gewoon zou nakomen. Maar ondertussen ben ik door schade en schande wijzer geworden en zul je me niet meer in een stemhokje aantreffen. Maar om dan te beweren dat ik geen kritiek zou mogen hebben op e politici die er met de pet naar gooien en zich a niets aantrekken van het volk dat zij zouden moeten vertegenwoordigen is natuurlijk te zot voor woorden. Ik stem niet, maar blijf bij mijn kritiek op alle prutsers op gemeentelijk, provinciaal, landelijk en Europees niveau.

Bernardus Johannes Krol