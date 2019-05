’Gifbeker VVD nog lang niet leeg’

Met het gedwongen vertrek van staatssecretaris Harbers zou je denken, dat de gifbeker voor de VVD onderhand wel leeg zou zijn. Maar het onheil blijft de partij achtervolgen. Ditmaal in de vorm van weer een nieuwe, vrij forse aardbeving in het gasgebied van Groningen. Met als gevolg enorme schrik bij de bewoners en een groot aantal nieuwe schademeldingen op de koop toe.

Verantwoordelijk VVD-minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat weet het ook niet meer, wendt zich in allerlei bochten en weet niks anders te melden dan dat het goed komt. Het geloof in deze minister is totaal weg. Al lang.

Hij liet destijds de Belastingdienst bij zijn vertrek al met een enorme puinhoop achter en ook nu is de chaos compleet. Hij verliest steeds meer steun in de Kamer en de vraag is alleen nog maar hoe lang Rutte zijn protegé nog de hand boven het hoofd zal houden.

Wiebes heeft het niet waar kunnen maken. Als hij verstandig is houdt hij de eer aan zichzelf en wordt er eindelijk eens écht werk gemaakt van de schadeafhandeling voor de zwaar gedupeerde inwoners, die slapeloze nachten hebben en niet meer weten hoe ze er ooit weer bovenop komen.

Jan Muijs, Tilburg