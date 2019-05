’Rutte en Baudet dicht opeen’

Met veel interesse en verwachtingen is door velen het tv-debat bekeken tussen Mark Rutte en Thierry Baudet. Allemaal met de bedoeling daar voor de Europese verkiezingen wijzer van te kunnen worden.

Ondanks dat beide mannen elkaar stevig de maat namen, leverde het naar mijn mening niet op wat ervan verwacht werd.

Uiteraard is er verschil in inzicht over Europese problemen, naar ook waren er meerdere overeenkomsten.

Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat wanneer er een beetje water bij de wijn wordt gedaan door beide partijen er een geweldige samenwerking tot stand kan komen.

Peter Borst, Beverwijk