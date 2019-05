’Heisa rond kinderpardon blijft zich herhalen’

Er gaat opnieuw 13 miljoen extra naar de herbeoordeling van het kinderpardon. Door de draai van de coalitie en de slappe knieën van ex-staatssecretaris Harbers in de zaak van Lili en Howick, moeten er 1070 aanvragen van kinderen opnieuw worden beoordeeld. En zo blijven we maar onze eigen moeilijkheden creëren.

In plaats van de procedures zo aan te pakken en aan te passen dat eindeloos procederen niet meer mogelijk is gaan we na alle gerechtelijke afwijzingen nog eens kijken of er wellicht een pardon in zit. Ook als de ouder(s), zoals de moeder van Lili en Howick, alles bij elkaar hebben gelogen en bedrogen. En aan het eind van het liedje mag deze vrouw terugkeren naar Nederland.

Alles wijst erop dat er niets verandert en dat we over een aantal jaren weer in dezelfde situatie zitten. Het is om moedeloos van te worden.

Jan Pronk, Beverwijk