Uitslag stelling: ’Gas voorlopig nog nodig’

De provincie Groningen beefde woensdagmorgen met een kracht van ruim 3,4 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag bij het dorpje Westerwijtwerd, maar de zware beving werd ook in de stad Groningen gevoeld. In deze maand hebben tot nu toe al circa veertien bevingen in de provincie plaatsgevonden, waarvan de meeste licht zijn. Maar de Groningers worden er telkens mee geconfronteerd en voelen zich vaak niet meer veilig in hun huis. De meeste respondenten leven mee met de noorderlingen en snappen hun onrust en angsten goed. Sommigen geven af op de overheid en betrokken instanties, die ’er een rommeltje van maken’. „Politiek Den Haag moet als de sodemieter de Groningers gaan helpen en ophouden ze in de kou te laten staan. Nu heeft Shell/NAM de touwtjes in handen en zij doen er alles aan de boel te flessen. Overheid help de Groningers, Nu!”, luidt een hartenkreet van een deelnemer die de gaswinning liever vandaag dan morgen ziet stoppen.

Velen zijn ook kwaad over de uiterst stroperige afhandeling van schademeldingen van gedupeerde inwoners, waardoor broodnodige reparaties van hun getroffen woningen ook lang op zich laten wachten. Dat de ambtelijke molens weer eens langzaam draaien, leidt tot de verzuchting van een deelnemer: „Maak eens haast met belangrijke dingen, zoals het bevingsbestendig maken van de gebouwen”. En een ander meent: „De Groningers hebben genoeg geleden, help deze mensen, er is overal geld voor behalve voor de Nederlander in nood.” Dat gevoel wordt gedeeld door meer deelnemers. Zo trekt één van hen een vergelijking tussen de reparatie van getroffen Groningse huizen en de verbouwingskosten in Den Haag: „Er zijn honderden miljoenen euro’s beschikbaar voor de verbouwing van het Binnenhof in Den Haag en circa 60 miljoen voor herstelwerk aan Huis ten Bosch in Den Haag. Schaam jullie diep.”

Menigeen wil ook graag een parlementaire enquête naar de gaswinning en antwoord op de vraag of Groningen als wingewest is gebruikt, terwijl men wist dat dat een instabiele grond tot gevolg had. Zo’n onderzoek werd begin dit jaar in de Tweede Kamer aangekondigd.

Hoewel begrip en medeleven met de Groningers de boventoon voeren, vindt de meerderheid ook dat de gaskraan sneller dichtdraaien dan in 2030 geen oplossing is. Niet voor de Groningers, omdat aardbevingen door de instabiele grond nog vele jaren zullen voorkomen. Daarnaast vinden de meesten dat we voorlopig nog niet zonder deze brandstof kunnen. „Linksom of rechtsom, we hebben gas nodig.” Sommigen verwijzen ook naar onze oosterburen en vragen zich af waarom Nederland voorop moet lopen: „Gas is een mooie en schone energiebron. In Duitsland stapt men nu massaal over op gas en wij moeten eraf!”

Toch is ruim een kwart (29%) van de deelnemers het eens met de Groningse commissaris van de koning René Paas, die vindt dat de gaswinning in de provincie zo snel mogelijk moet stoppen. Velen van hen menen dat er dan maar (tijdelijk) meer gas geïmporteerd moet worden.