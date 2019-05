Amsterdamse wethouder wil socialistische Airbnb

Onlangs reed ik op mijn motorscooter door de stad. Er was geen doorkomen aan. Het rolkoffertjes-seizoen is weer in volle gang. Al die Amsterdammers die zo klagen over de drukte in de stad verhuren tegelijkertijd maar wat graag hun woning een paar dagen aan een paar stonede Spanjaarden. In een paar lange weekends verdien je toch maar even de zomervakantie terug, nietwaar? Dat geld kun je goed gebruiken als je in een ver buitenland een Airbnb moet huren. Die krengen zijn, in het hoogseizoen-, immers verrekte duur.