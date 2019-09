Er is een groot tekort aan woningen in Nederland en dat is al zo lang als ik mij kan heugen. Ontwikkelaars schreeuwen om meer bouwlocaties en men wil landbouwgrond gebruiken om te bouwen. Projectontwikkelaar André Snippe zeg: „als ik in de auto naar Purmerend rij zie ik overal weilanden”. Zelf woon ik in Purmerend en hier worden de komende jaren honderden woningen gebouwd waarmee landbouwgrond verdwijnt. Meer woningen bouwen is broodnodig maar wordt er ook rekening gehouden met de daarbij komende parkeerproblemen en het reizen van en naar werk? Wegen slibben nu al dicht, daar zal zeker rekening mee gehouden moeten worden.

Zorg ook voor doorstroming van woningen, wij willen net als veel ouderen graag naar een appartement maar wel iets naar ons zin. Het kabinet heeft gezorgd dat veel tehuizen voor ouderen dicht zijn gegaan, ook dat is een hele grote vergissing geweest. Deze groep houdt veel huizen bezet waarvan misschien een groot gedeelte liefst wel in een tehuis zou wonen, doorstroming is één van de oplossingen!

Cathy Stam-Gestman, Purmerend