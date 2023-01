De Kwestie: ’Verhoog de kiesdrempel, ons land wordt zo onbestuurbaar’

„Ja helemaal mee eens.” Reageerder De Waarheid weet het zeker: „ons land wordt zo langzamerhand onbestuurbaar. Wat als het zo doorgaat, krijgen we dan 150 partijen? Dat kan niet de bedoeling zijn. Een minimum van 5 zetels zou goed zijn.” Frits Frisseblik sluit zich bij De Waarheid aan. „Natuurlijk moet die kiesdrempel omhoog. De splinterpartijen hebben geen inhoudelijke kennis of specialisten aan boord om iets zinnigs te kunnen bijdragen.” Mar08 ’roept al jaren’ dat er geen splinterpartijen meer bij moeten komen. „Verlaat je de partij? Dan moet je je zetel inleveren. Maximaal 10 partijen! Het is nu gewoon een grote chaos met al die partijen.” En daar is ook Pascal _Nijsten het mee eens. „Het aantal partijen is veel te hoog. Daardoor kan het gebeuren dat de VVD nog steeds veel macht heeft. ’Ruim 2 miljoen mensen hebben VVD gestemd’, heeft Rutte eens geroepen. Hij was er zo trots op.... Maar het betekent ook dat een hele grote meerderheid anders heeft gestemd. Die grote meerderheid kan echter geen vuist meer maken door die versplintering.”

Marinka2019 is het helemaal niet eens met de voorgaande reageerders en ziet de kiesdrempel het liefst helemaal verdwijnen. „Geen kiesdrempel. De kieswet kent niet eens partijen. Wij stemmen op een persoon, niet op een partijkameraad.”

Stemgerechtigde leeftijd

Reageerder Bvdr is van mening dat er meer moet veranderen dan alleen het invoeren van de hogere kiesdrempel. „Afgezien van een hogere kiesdrempel, zou ik graag zien dat de leeftijd van het stemmen verhoogd wordt. Want wat weet een 18-jarige nu van de wereld? Het heeft nog nergens geen kaas gegeten. Ik denk dat 25 jaar een betere leeftijd is om stemrechten te krijgen.” Daar is VWingerden het niet mee eens. „Denk alleen al aan die enorme groep studenten die ook recht op een stem moeten behouden omdat zij ook hun eigen belangen nastreven.”

Andre_van_rossum is sceptisch. „Het vertrouwen in de regering grenst aan nul, en juist deze regering wil met een kiesdrempel komen. Dat kan geen toeval zijn.” Verder vindt van Rossum „dat we minder naïef moeten zijn en moeten beseffen dat politici naast een land regeren met name bezig zijn om hun positie te beschermen”.

Genuanceerd brengt Leen_van_nieuwenhuijzen1947 zijn antwoord. „Ik vind dit niet zo eenvoudig te zeggen temeer daar kleine of zelfs eenmanspartijen soms ook klein zijn begonnen. Kijk bijvoorbeeld eens naar BBB en of als Pieter Omtzigt met een eigen partij zou komen.”

Nico Niemand heeft zaterdag de reactie geplaatst die kan rekenen op het meeste ’respects’ van medereageerders. „De kiezer is de drempel. Elke partij is klein begonnen. En we hebben er in het verleden velen zien komen en gaan.” Nico geeft in zijn reactie premier Rutte nog even een veeg uit de pan. „Ik vind dat je beter paal en perk kan stellen aan het aantal keren dat men minister en minister-president mag zijn. Twee keer is zat.”