Kabinet houdt adem in voor nieuwe ramp: dit najaar wacht grote beproeving

Ex-burgemeester Loppersum over gaswinning: ’Was geldgedreven, schandalig’

Ondanks de ongekend zware aardbeving bij Huizinge in 2012 ging de aardgaswinning in Groningen gewoon door. „Het was geldgedreven, schandalig”, zei voormalig burgemeester Albert Rodenboog (CDA) van de gemeente Loppersum (inmiddels Eemsdelta) maandag in de Tweede Kamer tijdens de parlementaire enquête...