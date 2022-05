’Geef richting aan’

Reizen

Negentien zwembaden en twintig restaurants: dit is ’s werelds grootste cruiseschip

Negentien zwembaden, twintig restaurants, elf bars, een ijsbaan en zelfs een heus park. Het nieuwe cruiseschip Wonder of the Seas weegt maar liefst 236.857 ton, is vijf keer zo groot als de Titanic en kan 6988 passagiers vervoeren. Het schip is het grootste cruiseschip ter wereld. Benieuwd hoe dat e...