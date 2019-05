In de Nationale Woonagenda die minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) precies een jaar geleden naar de Tweede Kamer stuurde, stond een ferm voornemen: in de periode tot 2025 komen er jaarlijks 75.000 nieuwe woningen bij. Dat is een broodnodige groei om de oververhitte woningmarkt (zowel huur als koop) tot bedaren te brengen.