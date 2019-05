Eén van de leuke dingen aan schrijven is het spelen met woorden. Zoals het zoeken naar nieuwe termen om opmerkelijke ontwikkelingen te vangen. In één veelzeggend beeld. Toen ik laatst onder veehouders op de angst stuitte over het groeiende dierenactivisme, stond ik opnieuw voor de vraag: hoe benoemen we dit het beste?