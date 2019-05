’Timmermans een bruggenbouwer’

Frans is in mijn ogen geen PvdA’er meer maar een mens met een sympathieke uitstraling die opkomt voor onze belangen.

Ondanks dat Forum mijn stem kreeg hoop ik dat Frans alle steun gaat krijgen in het wijzigen van het Europees Parlement. Sterke samenhang Europees houden en de souvereigniteit van een land niet uit het oog verliezen.

Bekijk ook: Timmermans bleek het antwoord op tweestrijd tussen FvD en VVD

Het beeld van de Europeaan ten aanzien van de leden van het Europees Parlement is niet goed. Hoge salarissen, belachelijke onkostenvergoeding van € 4.000 per maand en idioot hoge uittredings- en pensioenregelingen en dit alles met minimale resultaten voor Europa. Alleen de 750 parlementsleden ontvangen jaarlijks al 200 miljoen euro opgehoest door de EU-landen (lees EU-burgers). Hoogste tijd om dit aan te pakken al is het natuurlijk wel je eigen nest bevuilen.

Mijn vertrouwen in het Europees Parlement is erg laag en ik hoop dat er toch een betere uitstraling gaat komen. Frans Timmermans is nu aan zet!

Piet de Jong