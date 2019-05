Ombudsman: Een foutje zit in een klein hoekje

Ellen begrijpt er helemaal niets van en belt gelijk met de Belastingdienst.

Ze vertelt dat er sprake moet zijn van een misverstand. De medewerker van de Belastingdienst zoekt het voor Ellen uit en ziet dat er inderdaad iets is misgegaan.

Wat blijkt: iemand heeft bij de aangifte voor schenkbelasting per ongeluk het BSN-nummer van Ellen ingevuld. Daarom ontvangt zij nu deze brief. De Belastingdienst laat Ellen weten dat ze het op gaan lossen. Ellen wacht op het verlossende bericht van de Belastingdienst. Maar dat bericht komt maar niet.

Ondertussen blijft Ellen maar brieven van de Belastingdienst ontvangen. Hoe kan dit nou? Ze belt weer met de Belastingdienst en hoort steeds dat haar probleem zal worden opgelost. Weer gebeurt er niets. Tot overmaat van ramp ligt er de volgende dag een herinnering en even later zelfs een aanmaning in de brievenbus! Ellen is ten einde raad. Ze belt de Nationale ombudsman en vraagt ons om hulp.

Medewerker Anthony luistert naar het verhaal van Ellen en legt haar klacht voor aan de Belastingdienst. Hij spreekt af met de Belastingdienst dat deze binnen twee weken voor een oplossing zorgt en hierover contact opneemt met Ellen.

Uiteindelijk ontvangt Ellen een brief van de Belastingdienst waarin staat dat de belastingaanslag is teruggedraaid, inclusief alle kosten. Ze hoeft dus niet meer bang te zijn voor nog meer brieven en aanmaningen die niet voor haar bedoeld zijn.

Goed nieuws voor Ellen dus. Maar de Belastingdienst had veel eerder voor een oplossing moeten zorgen. Ik vind dat gemaakte fouten direct moeten worden hersteld. Dat zou mensen als Ellen een hoop zorgen besparen. Nu is dat pas gebeurd na onze tussenkomst.

Krijgt u post van de overheid die duidelijk niet voor u bedoeld is? Neem gelijk contact op met de betreffende instantie. Laat het er niet bij zitten. Krijg je geen gehoor bij de instantie? Neem dan contact met ons op. Een foutje zit in een klein hoekje, maar soms met grote gevolgen.

*gefingeerde naam