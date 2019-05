’Toon eens wat meer daadkracht’

De aardbeving van deze week was in de stad Groningen en zelfs in het Drentse Peize te voelen. En weer schade natuurlijk.

Geld voor het opknappen van Huis ten Bosch en de regeringsgebouwen in Den Haag is er genoeg, het budget overschrijden geen probleem. Maar Groningen is de provincie. Als deze aardbevingen in de randstad hadden plaatsgevonden waren er lang oplossingen gevonden voor de slachtoffers.

Het vertrouwen in de regering is helemaal weg. Maar ook dat zal u niet interesseren. Toon eens wat daadkracht in plaats van meelijwekkende woorden.

A. De Jagger, Groningen