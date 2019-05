’Ov-staking gaat te ver’

Men klaagt over het feit dat er in het onderwijs gestaakt wordt en misschien wel terecht. Maar dat Nederland plat moet omdat de NS en de busmaatschappijen weer eens moeten gaan staken voor een beter pensioen dat is minstens zo erg, of eigenlijk veel erger. Nu wordt heel Nederland getroffen.

Het onderwijs komt de studenten ten minste gelukkig tegemoet door op deze ’zwarte’ dinsdag de examens uit te stellen. Een pluim dus voor het onderwijs dat dus nu de dupe dreigt te worden van de vervoersmaatschappijen.

Ronald Kranenburg, Lisse