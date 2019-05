’Onvrede over EU nog net zo groot’

Het klinkt alsof de rechts kiezende stemmer opeens niet meer bestaat, dat hij naar de achtergrond is verdrongen waar hij geen enkel recht van spreken meer heeft.

Wat Klaver en Jetten over het hoofd zien is dat een overwinning zoals zij die claimen niet wil zeggen dat er geen mensen meer zijn die kritisch zijn over de EU. In plaats van deze groep in een linkse overwinningsroes als verliezer in een hoek te zetten kunnen ze beter een keer luisteren naar de onvrede die er over de EU heerst. Want die onvrede verdwijnt niet als je jezelf als ’winnaar’ uitroept.

C. Jansen, Houten