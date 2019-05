Uitslag Stelling: Op eigen benen na scheiding

Een wetsvoorstel hierover van PvdA en VVD is van de week door de Eerste Kamer aangenomen. Idee erachter is dat iedereen in Nederland - man of vrouw - uiteindelijk in staat moet zijn om voor zichzelf te zorgen. Bijna alle stemmers (82%) vinden dat ook.

Twee derde denkt dat een alimentatieduur van minder dan vijf jaar, mensen ertoe zal aanzetten na te denken over hoe de toekomst eruit zal zien als ze niet meer zijn getrouwd. De nieuwe regeling werkt niet preventief tegen echtscheidingen, denkt iets meer dan de helft van de respondenten. Zij geloven niet dat partners het door de beperking van de alimentatieduur uit hun hoofd zullen laten om de deur voorgoed achter zich dicht te trekken en de scheidingspapieren aan te vragen.

Deelnemers vertellen over hun eigen ervaring tijdens de scheiding en zijn blij met de nieuwe regeling. „Ik had gelukkig een verstandige rechter. Die zei tegen mijn ex: u bent 37, dus u bent jong genoeg om zelf te werken.” Een andere stemmer: „Mijn ex was even ’vergeten’ te melden dat ze het financieel een stuk beter had gekregen. Gelukkig kwam ik erachter en had ik een goede advocaat.” Weer iemand anders: „Mijn ex houdt lekker haar hand op en werkt zwart. En ik ben elke maand 380 euro lichter.”

Respondenten denken dat de nieuwe regels vooral vrouwen treffen die zijn gescheiden. „Sommige vrouwen willen vrij zijn, maar op kosten van de man. Nu zijn de mannen meestal de klos en kunnen lang betalen. Als er jonge kinderen in het spel zijn en die niet naar school gaan dan is de alimentatieplicht oké. Maar als dat niet zo is dan is vijf jaar lang genoeg voor de vrouw om zelf een baan te zoeken.”

Overigens is een meerderheid van de respondenten al helemaal geen voorstander van partneralimentatie. Een van hen: „In deze tijd van gelijkheid tussen mannen en vrouwen zou de partneralimentatie helemaal afgeschaft moeten worden.” Toch vinden sommigen de tijd nog niet rijp. „Leuk bedacht hoor, maar hoeveel vrouwen hebben nooit gewerkt omdat hun man dat niet wilde, omdat hij liever wilde dat zij thuisbleef voor de kinderen en het huishouden? Zonder werkervaring of opleiding komen die vrouwen echt niet meer aan de bak.” Iemand schetst een belangrijk nadeel: „Door de kortere alimentatie, zal er meer bijstand aangevraagd worden, dus gaat de belastingbetaler ervoor opdraaien.”

„Natuurlijk moeten mannen en vrouwen hun eigen broek kunnen ophouden”, schrijft een deelnemer. „Maar zolang mannen zich te goed voelen om de wc te poetsen, gaat dit niet werken. De zorg voor het huis en de kinderen wordt overgelaten aan de vrouw. Die kan dan niet werken of hooguit in een deeltijdbaantje.”

Kinderen worden niet de dupe van de kortere partneralimentatie, denkt het merendeel van de stemmers. De kinderalimentatie blijft bestaan in de oude vorm. „Je hebt ze samen gemaakt, dus je blijft er samen verantwoordelijk voor.” Wel vermoeden veel deelnemers dat echtscheidingen worden uitgesteld, tot de nieuwe wetgeving een feit is: „Dat scheelt zeven jaar dokken...”