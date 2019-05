Europa heeft eigen positie verzwakt

Amsterdam - Gisteren waren er in ons land de verkiezingen voor het Europees Parlement. Ik ben met vakantie, maar ik had mijn buurman gevraagd mijn stem uit te brengen. Mijn keuze was Jan Huitema, een jonge boer in Friesland, die vier jaar geleden met voorkeurstemmen in het Europees Parlement gekozen werd. Op eigen kracht dus. Met een originele campagne. Dat was fantastisch.