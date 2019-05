Het is volstrekt begrijpelijk dat de meerderheid bij de verkiezingen thuis bleef

De PvdA viert feest na de verrassende zege bij de Europese verkiezingen. Partijleider Lodewijk Asscher straalt, al zal achter zijn gebeitelde grijns de nodige pijn schuilgaan. Immers, niet hij maar eurocommissaris Frans Timmermans is verantwoordelijk voor de electorale opleving waar de sociaaldemocraten zo lang naar snakten. Timmermans is daarmee niet alleen ’spitzenkandidat’ in Brussel, maar opeens ook een toekomstig alternatief voor Asschers PvdA-leiderschap in Den Haag.