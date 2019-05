Val van Harbers is zogezegd bijvangst

Er zijn journalisten die de val van een politicus door hun verhalen beschouwen als de kroon op hun werk. Dat heb ik nooit zo goed begrepen. Belangrijker is dat zaken aan het licht komen die in het donker moesten blijven; om door cijfers en woorden te prikken die een andere werkelijkheid camoufleren; om de juiste analyse te maken op een politiek verkooppraatje. Het scalpje van een minister of staatssecretaris is zogezegd bijvangst.