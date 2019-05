Goed dat wolven terug zijn in ons land?

De voornaam van bioloog Midas Dekkers verklapt al dat hij de terugkeer van de wolf in Nederland toejuicht. Het beest brengt evenwicht in de natuur, betoogt hij. Bart Kemp denkt er als schapenhouder heel anders over. Volgens hem is er in een land als Nederland geen ruimte voor de wolf.

