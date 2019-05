Wolf terug in Nederland; de natuur regelt het zelf wel

Zeker, het is een roofdier. En zeker, er zijn maar weinig wolven te vinden die niet een schaapje lusten. Maar volgens velen zal de wolf de mens en zijn (erf-)dieren mijden en zich richten op Nederlands wild: ree, zwijn en kleinere dieren.

En dat is goed, zegt Elinevandelaar: „Er is hier een wildoverschot, herten, reeën en wilde zwijnen worden afgeschoten en nu gaat de wolf dat overschot aanpakken. Zij zijn bovendien veel beter dan jagers in het selecteren van hun prooi en ruimen de zwakke en zieke dieren voor ons op. Zo hoort dat.”

"Een wolf grijpt wat voor hem de makkelijkste prooi is"

Cok.heer gelooft daar niet in: „Het is een verzinsel dat wolven voor balans in de natuur zorgen door zogenaamd selectief grofwild te bejagen. In Duitsland is veel meer grofwild aanwezig, maar daar zijn in 2018 1700 schapen verscheurd en vele gehouden dieren als honden en pony’s, enz. Een wolf grijpt wat voor hem de makkelijkste prooi is.”

En dat kan van alles zijn in Nederland, zo benadrukken tegenstanders. Dra. S. ziet de komst van de wolf in ieder geval met lede ogen aan: „Nederland is veel te klein en te dichtbevolkt voor een wolf. Ze hebben geen natuurlijke vijanden en zullen derhalve heel snel een plaag worden. Eerst voor de boeren (waarom veel moeite doen om een prooi te vangen als je gewoon kunt shoppen in een wei?), daarna komen ze ook in dorpen en steden om voedsel te zoeken.”

Pietergerrits67817 denkt ook dat er geen plaats is voor de Canis lupus lupus in Nederland: „Wolven horen niet meer in Nederland. Waar moeten die arme beesten leven dan? Natuur hebben we al bijna niet meer. Nederland wordt in rap tempo volgebouwd.”

Het is een veelgehoord argument, ook van Leo III: „De natuur kan zich niet herstellen in Nederland, er zijn gewoon te veel bewoners op deze beperkte oppervlakte.”

"Jagers zijn volgens mij gewoon bang dat ze hun vriezers niet meer kunnen vullen"

Van het argument dat Nederland te druk, te dichtbevolkt is, wil V/dveer40 niks weten: „Als de wolf hier niet thuishoort, vertrekt hij ook weer zoals hij gekomen is, stilletjes en zonder tromgeroffel.” Precies dat argument hanteert ook iDZN:” „Wolven zullen het natuurlijk evenwicht in de fauna herstellen, waar ook de flora beter van wordt. Dit is al bewezen met een zeer goed resultaat. Als het ecologisch evenwicht is hersteld, zal ook de wolf gedeeltelijk vertrekken naar andere oorden, zodat het evenwicht blijft.”

Tenslotte neemt ook Sjaakbreewel534 het op voor de wolf: „De wolf zal vaak de zwakkere dieren uit het ecologisch systeem verwijderen. En natuurlijk zal er weleens een schaap of iets dergelijks geveld worden, maar hoeveel schapen vinden jaarlijks de dood door onze vriend, de hond? Hier heeft niemand het namelijk over. (…) Jagers zijn volgens mij gewoon bang dat ze hun vriezers niet meer kunnen vullen. Dus laat de wolf met rust en hij laat jou ook met rust. En mocht je er een zien, wees gelukkig, want het zal een zeldzaamheid zijn.”